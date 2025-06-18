سعر Xitcoin ($XTC)
سعر Xitcoin ($XTC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 109.44K. يتم تحديث سعر $XTC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Xitcoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Xitcoin خلال اليوم هو -40.56%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 5.83B
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خلال اليوم، كان سعر Xitcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Xitcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Xitcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Xitcoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-40.56%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Xitcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.24%
-40.56%
-27.40%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Xitcoin ($XTC) is a decentralized token deployed on the Cronos blockchain, designed to enable secure and efficient digital transactions. With a focus on interoperability and scalability, Xitcoin aims to support a modular Web3 ecosystem. The project combines simplicity with long-term utility, as it prepares to integrate into its own native blockchain while remaining active on Cronos and other compatible networks through wrapped versions. This dual approach ensures adaptability, ecosystem growth, and cross-platform relevance.
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