سعر XBorg (XBG)
سعر XBorg (XBG) المباشر لليوم هو USD 0.291583. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 62.76M. يتم تحديث سعر XBG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق XBorg الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 598.40K
- تغيير سعر XBorg خلال اليوم هو -4.80%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 215.00M
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خلال اليوم، كان سعر XBorg مقابل USD هو $ -0.0147068029965525 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر XBorg مقابل USD هو $ +0.1065419497 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر XBorg مقابل USD هو $ +0.0321445764 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر XBorg مقابل USD هو $ +0.21999078534751117 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0147068029965525
|-4.80%
|30 يوم
|$ +0.1065419497
|+36.54%
|60 يوم
|$ +0.0321445764
|+11.02%
|90 يوم
|$ +0.21999078534751117
|+307.28%
اكتشف أحدث تحليلات سعر XBorg: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.66%
-4.80%
-27.70%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
XBorg is building a player identity protocol to drive the evolution of online experiences. It aims to revolutionise the gaming industry by allowing players to own and use their data to unlock a more personalised internet. The XBorg ID captures data from various sources, including real-time game data, APIs, and tournament platforms to create unique player identities. Zero-knowledge proofs are used to ensure a player’s privacy. Players can use their XBorg ID in any application or game that integrates with the protocol. They can share some or all of their credentials to access personalised experiences. Enabling use cases such as fairer token airdrops, identity-based rewards and investment opportunities, new loyalty experiences, and more.
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