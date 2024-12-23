احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر XBG مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر XBG.

سعر XBorg (XBG) المباشر لليوم هو USD 0.291583 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 62.76M . يتم تحديث سعر XBG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق XBorg الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 598.40K - تغيير سعر XBorg خلال اليوم هو -4.80% - لديه عرض متداول بقيمة USD 215.00M

أداء سعر XBorg (XBG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر XBorg مقابل USD هو $ -0.0147068029965525 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر XBorg مقابل USD هو $ +0.1065419497 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر XBorg مقابل USD هو $ +0.0321445764 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر XBorg مقابل USD هو $ +0.21999078534751117 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0147068029965525 -4.80% 30 يوم $ +0.1065419497 +36.54% 60 يوم $ +0.0321445764 +11.02% 90 يوم $ +0.21999078534751117 +307.28%

تحليل سعر XBorg (XBG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر XBorg: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.289039$ 0.289039 $ 0.289039 24 ساعة مرتفع $ 0.316313$ 0.316313 $ 0.316313 عالية طوال الوقت $ 0.41625$ 0.41625 $ 0.41625 تغير السعر (1 ساعة) -0.66% تغير السعر (1يوم) -4.80% تغير السعر (7 أيام) -27.70%

معلومات سوق XBorg (XBG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: