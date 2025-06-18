سعر XANA (XETA)
سعر XANA (XETA) المباشر لليوم هو USD 0.00050562. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.71M. يتم تحديث سعر XETA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق XANA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر XANA خلال اليوم هو -4.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 3.40B
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خلال اليوم، كان سعر XANA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر XANA مقابل USD هو $ -0.0001969637 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر XANA مقابل USD هو $ -0.0002284393 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر XANA مقابل USD هو $ -0.0007217492160372249 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.22%
|30 يوم
|$ -0.0001969637
|-38.95%
|60 يوم
|$ -0.0002284393
|-45.18%
|90 يوم
|$ -0.0007217492160372249
|-58.80%
اكتشف أحدث تحليلات سعر XANA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.42%
-4.22%
-22.80%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
XANA is a leading global AI-driven Layer-1 infrastructure for the metaverse, empowering billions to engage in a seamless Web3.0 cross-reality economy. Trusted by over 100 major institutions, local governments, global brands, and top IPs.
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