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سعر XANA (XETA) المباشر لليوم هو USD 0.00050562 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.71M . يتم تحديث سعر XETA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق XANA الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر XANA خلال اليوم هو -4.22% - لديه عرض متداول بقيمة USD 3.40B

أداء سعر XANA (XETA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر XANA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر XANA مقابل USD هو $ -0.0001969637 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر XANA مقابل USD هو $ -0.0002284393 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر XANA مقابل USD هو $ -0.0007217492160372249 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.22% 30 يوم $ -0.0001969637 -38.95% 60 يوم $ -0.0002284393 -45.18% 90 يوم $ -0.0007217492160372249 -58.80%

تحليل سعر XANA (XETA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر XANA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00050203$ 0.00050203 $ 0.00050203 24 ساعة مرتفع $ 0.00052827$ 0.00052827 $ 0.00052827 عالية طوال الوقت $ 0.153902$ 0.153902 $ 0.153902 تغير السعر (1 ساعة) +0.42% تغير السعر (1يوم) -4.22% تغير السعر (7 أيام) -22.80%

معلومات سوق XANA (XETA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: