سعر Wukong (WUKONG)
سعر Wukong (WUKONG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 22.95K. يتم تحديث سعر WUKONG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wukong الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 42.36
- تغيير سعر Wukong خلال اليوم هو -7.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.71B
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خلال اليوم، كان سعر Wukong مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wukong مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wukong مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wukong مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.08%
|30 يوم
|$ 0
|-39.81%
|60 يوم
|$ 0
|-53.36%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wukong: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.62%
-7.08%
-25.43%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Wukong, inspired by the character Sun Wukong from Journey to the West, is a collection of Memecoins and NFTs deployed on the Solana blockchain,Holding NFTs can bring numerous benefits, such as receiving airdrops of Wukong tokens,Obtain one Sun Wukong picture frame with a personal signature. Wukong embodies the fusion of Web3 technology and Chinese mythology, contributing to the promotion and preservation of traditional Chinese culture.
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