سعر WTF Opossum (WTFO)
سعر WTF Opossum (WTFO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 219.90K. يتم تحديث سعر WTFO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق WTF Opossum الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.05K
- تغيير سعر WTF Opossum خلال اليوم هو -2.71%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 887.06M
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خلال اليوم، كان سعر WTF Opossum مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر WTF Opossum مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر WTF Opossum مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر WTF Opossum مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.71%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر WTF Opossum: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.26%
-2.71%
-21.46%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
WTF Opossum is a Meme token on solana Blockchain with utilities and tools for traders and token owners as well. Launched in July 2024. The project built a vote for exposure telegram bot with a leaderboard for tokens on multiple blockchains. The variety of tools contain the voting agent, contract scanner and market details checker. The $WTFO token itself was designed as a unique meme character. An opossum, the symbol of immortals. Just like opossums, WTFO is a surviver, focusing on it's utilities and the fun aspect of communities as being a real meme project.
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