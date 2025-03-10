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سعر Wrapped Viction (WVIC) المباشر لليوم هو USD 0.206661 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WVIC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped Viction الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.95K - تغيير سعر Wrapped Viction خلال اليوم هو -12.61% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped Viction (WVIC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped Viction مقابل USD هو $ -0.0298405820105409 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Viction مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Viction مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Viction مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0298405820105409 -12.61% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Wrapped Viction (WVIC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Viction: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.202769$ 0.202769 $ 0.202769 24 ساعة مرتفع $ 0.240536$ 0.240536 $ 0.240536 عالية طوال الوقت $ 0.305156$ 0.305156 $ 0.305156 تغير السعر (1 ساعة) +0.56% تغير السعر (1يوم) -12.61% تغير السعر (7 أيام) -29.39%

معلومات سوق Wrapped Viction (WVIC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: