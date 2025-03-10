سعر Wrapped Viction (WVIC)
سعر Wrapped Viction (WVIC) المباشر لليوم هو USD 0.206661. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WVIC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped Viction الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.95K
- تغيير سعر Wrapped Viction خلال اليوم هو -12.61%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر WVIC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر WVIC.
خلال اليوم، كان سعر Wrapped Viction مقابل USD هو $ -0.0298405820105409 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Viction مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Viction مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Viction مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0298405820105409
|-12.61%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Viction: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.56%
-12.61%
-29.39%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 WVIC إلى AUD
A$0.32652438
|1 WVIC إلى GBP
￡0.15912897
|1 WVIC إلى EUR
€0.19012812
|1 WVIC إلى USD
$0.206661
|1 WVIC إلى MYR
RM0.91137501
|1 WVIC إلى TRY
₺7.54519311
|1 WVIC إلى JPY
¥30.51556326
|1 WVIC إلى RUB
₽18.39696222
|1 WVIC إلى INR
₹18.01463937
|1 WVIC إلى IDR
Rp3,387.88470384
|1 WVIC إلى PHP
₱11.85614157
|1 WVIC إلى EGP
￡E.10.46944626
|1 WVIC إلى BRL
R$1.1986338
|1 WVIC إلى CAD
C$0.29552523
|1 WVIC إلى BDT
৳25.10104506
|1 WVIC إلى NGN
₦312.64709385
|1 WVIC إلى UAH
₴8.5144332
|1 WVIC إلى VES
Bs13.226304
|1 WVIC إلى PKR
Rs57.83821407
|1 WVIC إلى KZT
₸101.40235287
|1 WVIC إلى THB
฿6.98307519
|1 WVIC إلى TWD
NT$6.79088046
|1 WVIC إلى CHF
Fr0.17979507
|1 WVIC إلى HKD
HK$1.60575597
|1 WVIC إلى MAD
.د.م2.00874492
|1 WVIC إلى MXN
$4.18488525