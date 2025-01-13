سعر Wrapped Telos (WTLOS)
سعر Wrapped Telos (WTLOS) المباشر لليوم هو USD 0.192104. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WTLOS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped Telos الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.49K
- تغيير سعر Wrapped Telos خلال اليوم هو +1.67%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped Telos مقابل USD هو $ +0.00315845 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Telos مقابل USD هو $ -0.0621422629 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Telos مقابل USD هو $ -0.0530729370 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Telos مقابل USD هو $ -0.1323187807165659 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00315845
|+1.67%
|30 يوم
|$ -0.0621422629
|-32.34%
|60 يوم
|$ -0.0530729370
|-27.62%
|90 يوم
|$ -0.1323187807165659
|-40.78%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Telos: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.12%
+1.67%
-18.15%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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