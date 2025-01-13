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سعر Wrapped Telos (WTLOS) المباشر لليوم هو USD 0.192104 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WTLOS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped Telos الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.49K - تغيير سعر Wrapped Telos خلال اليوم هو +1.67% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped Telos (WTLOS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped Telos مقابل USD هو $ +0.00315845 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Telos مقابل USD هو $ -0.0621422629 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Telos مقابل USD هو $ -0.0530729370 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Telos مقابل USD هو $ -0.1323187807165659 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00315845 +1.67% 30 يوم $ -0.0621422629 -32.34% 60 يوم $ -0.0530729370 -27.62% 90 يوم $ -0.1323187807165659 -40.78%

تحليل سعر Wrapped Telos (WTLOS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Telos: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.188697$ 0.188697 $ 0.188697 24 ساعة مرتفع $ 0.20088$ 0.20088 $ 0.20088 عالية طوال الوقت $ 0.622416$ 0.622416 $ 0.622416 تغير السعر (1 ساعة) +0.12% تغير السعر (1يوم) +1.67% تغير السعر (7 أيام) -18.15%

معلومات سوق Wrapped Telos (WTLOS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: