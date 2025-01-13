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سعر Wrapped Telos (WTLOS)

USD

مخطط سعر Wrapped Telos (WTLOS) المباشر

$0.192109
$0.192109$0.192109
+1.60%(1D)

سعر Wrapped Telos (WTLOS) لليوم

سعر Wrapped Telos (WTLOS) المباشر لليوم هو USD 0.192104. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WTLOS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped Telos الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.49K
- تغيير سعر Wrapped Telos خلال اليوم هو +1.67%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر Wrapped Telos (WTLOS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped Telos مقابل USD هو $ +0.00315845 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Telos مقابل USD هو $ -0.0621422629 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Telos مقابل USD هو $ -0.0530729370 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Telos مقابل USD هو $ -0.1323187807165659 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00315845+1.67%
30 يوم$ -0.0621422629-32.34%
60 يوم$ -0.0530729370-27.62%
90 يوم$ -0.1323187807165659-40.78%

تحليل سعر Wrapped Telos (WTLOS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Telos: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.188697
$ 0.188697$ 0.188697

$ 0.20088
$ 0.20088$ 0.20088

$ 0.622416
$ 0.622416$ 0.622416

+0.12%

+1.67%

-18.15%

معلومات سوق Wrapped Telos (WTLOS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 3.49K
$ 3.49K$ 3.49K

0.00
0.00 0.00

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المصدر Wrapped Telos (WTLOS)

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A$0.31120848
1 WTLOS إلى GBP
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1 WTLOS إلى EUR
0.18634088
1 WTLOS إلى USD
$0.192104
1 WTLOS إلى MYR
RM0.86254696
1 WTLOS إلى TRY
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1 WTLOS إلى JPY
¥30.28903768
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C$0.27662976
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