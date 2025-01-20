سعر Wrapped Hypertensor (TENSOR)
سعر Wrapped Hypertensor (TENSOR) المباشر لليوم هو USD 27.17. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TENSOR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped Hypertensor الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 414.00K
- تغيير سعر Wrapped Hypertensor خلال اليوم هو -21.21%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped Hypertensor مقابل USD هو $ -7.31765551654877 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Hypertensor مقابل USD هو $ -8.8360046060 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Hypertensor مقابل USD هو $ +0.2581231510 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Hypertensor مقابل USD هو $ -0.45808559262185 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -7.31765551654877
|-21.21%
|30 يوم
|$ -8.8360046060
|-32.52%
|60 يوم
|$ +0.2581231510
|+0.95%
|90 يوم
|$ -0.45808559262185
|-1.65%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Hypertensor: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.07%
-21.21%
-34.80%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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