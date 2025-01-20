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سعر Wrapped Hypertensor (TENSOR) المباشر لليوم هو USD 27.17 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر TENSOR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped Hypertensor الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 414.00K - تغيير سعر Wrapped Hypertensor خلال اليوم هو -21.21% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped Hypertensor (TENSOR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped Hypertensor مقابل USD هو $ -7.31765551654877 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Hypertensor مقابل USD هو $ -8.8360046060 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Hypertensor مقابل USD هو $ +0.2581231510 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Hypertensor مقابل USD هو $ -0.45808559262185 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -7.31765551654877 -21.21% 30 يوم $ -8.8360046060 -32.52% 60 يوم $ +0.2581231510 +0.95% 90 يوم $ -0.45808559262185 -1.65%

تحليل سعر Wrapped Hypertensor (TENSOR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Hypertensor: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 25.89$ 25.89 $ 25.89 24 ساعة مرتفع $ 35.1$ 35.1 $ 35.1 عالية طوال الوقت $ 68.64$ 68.64 $ 68.64 تغير السعر (1 ساعة) +2.07% تغير السعر (1يوم) -21.21% تغير السعر (7 أيام) -34.80%

معلومات سوق Wrapped Hypertensor (TENSOR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: