سعر Wrapped HLUSD (WHLUSD)
سعر Wrapped HLUSD (WHLUSD) المباشر لليوم هو USD 1.001. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WHLUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped HLUSD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Wrapped HLUSD خلال اليوم هو -0.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped HLUSD مقابل USD هو $ -0.000970463721628 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped HLUSD مقابل USD هو $ +0.0006106100 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped HLUSD مقابل USD هو $ +0.0028387359 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped HLUSD مقابل USD هو $ +0.0013386879448276 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000970463721628
|-0.09%
|30 يوم
|$ +0.0006106100
|+0.06%
|60 يوم
|$ +0.0028387359
|+0.28%
|90 يوم
|$ +0.0013386879448276
|+0.13%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped HLUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
0.00%
-0.09%
-0.00%
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