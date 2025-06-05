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سعر Wrapped HLUSD (WHLUSD) المباشر لليوم هو USD 1.001 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WHLUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped HLUSD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Wrapped HLUSD خلال اليوم هو -0.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped HLUSD (WHLUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped HLUSD مقابل USD هو $ -0.000970463721628 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped HLUSD مقابل USD هو $ +0.0006106100 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped HLUSD مقابل USD هو $ +0.0028387359 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped HLUSD مقابل USD هو $ +0.0013386879448276 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000970463721628 -0.09% 30 يوم $ +0.0006106100 +0.06% 60 يوم $ +0.0028387359 +0.28% 90 يوم $ +0.0013386879448276 +0.13%

تحليل سعر Wrapped HLUSD (WHLUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped HLUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 24 ساعة مرتفع $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 عالية طوال الوقت $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) -0.09% تغير السعر (7 أيام) -0.00%

معلومات سوق Wrapped HLUSD (WHLUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: