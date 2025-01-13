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سعر Wrapped FUSE (WFUSE) المباشر لليوم هو USD 0.02696859 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WFUSE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped FUSE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.12K - تغيير سعر Wrapped FUSE خلال اليوم هو -2.22% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped FUSE (WFUSE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped FUSE مقابل USD هو $ -0.00061391339138365 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped FUSE مقابل USD هو $ -0.0082045678 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped FUSE مقابل USD هو $ -0.0035681386 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped FUSE مقابل USD هو $ -0.002146371467126575 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00061391339138365 -2.22% 30 يوم $ -0.0082045678 -30.42% 60 يوم $ -0.0035681386 -13.23% 90 يوم $ -0.002146371467126575 -7.37%

تحليل سعر Wrapped FUSE (WFUSE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped FUSE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02686347$ 0.02686347 $ 0.02686347 24 ساعة مرتفع $ 0.02770706$ 0.02770706 $ 0.02770706 عالية طوال الوقت $ 0.112313$ 0.112313 $ 0.112313 تغير السعر (1 ساعة) +0.28% تغير السعر (1يوم) -2.22% تغير السعر (7 أيام) -10.55%

معلومات سوق Wrapped FUSE (WFUSE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: