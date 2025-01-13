سعر Wrapped FUSE (WFUSE)
سعر Wrapped FUSE (WFUSE) المباشر لليوم هو USD 0.02696859. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WFUSE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped FUSE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.12K
- تغيير سعر Wrapped FUSE خلال اليوم هو -2.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped FUSE مقابل USD هو $ -0.00061391339138365 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped FUSE مقابل USD هو $ -0.0082045678 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped FUSE مقابل USD هو $ -0.0035681386 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped FUSE مقابل USD هو $ -0.002146371467126575 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00061391339138365
|-2.22%
|30 يوم
|$ -0.0082045678
|-30.42%
|60 يوم
|$ -0.0035681386
|-13.23%
|90 يوم
|$ -0.002146371467126575
|-7.37%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped FUSE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.28%
-2.22%
-10.55%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
WFUSE is an ERC-20 token on Fuse network that represents 1 Fuse (FUSE). FUSE is used to pay for transactions on the Fuse blockchain. It's value is pegged to the value of FUSE token and can be unwrapped at any point.
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