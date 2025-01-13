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سعر Wrapped frxETH (WFRXETH) المباشر لليوم هو USD 3,271.76 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WFRXETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped frxETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 269.97K - تغيير سعر Wrapped frxETH خلال اليوم هو +0.37% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped frxETH (WFRXETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped frxETH مقابل USD هو $ +12.02 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped frxETH مقابل USD هو $ -553.7928205200 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped frxETH مقابل USD هو $ -21.3364556640 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped frxETH مقابل USD هو $ +684.355161204271 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +12.02 +0.37% 30 يوم $ -553.7928205200 -16.92% 60 يوم $ -21.3364556640 -0.65% 90 يوم $ +684.355161204271 +26.45%

تحليل سعر Wrapped frxETH (WFRXETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped frxETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3,218.55$ 3,218.55 $ 3,218.55 24 ساعة مرتفع $ 3,305.84$ 3,305.84 $ 3,305.84 عالية طوال الوقت $ 4,088.5$ 4,088.5 $ 4,088.5 تغير السعر (1 ساعة) +0.44% تغير السعر (1يوم) +0.37% تغير السعر (7 أيام) -9.49%

معلومات سوق Wrapped frxETH (WFRXETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: