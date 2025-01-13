شعار Wrapped frxETH

سعر Wrapped frxETH (WFRXETH)

USD

مخطط سعر Wrapped frxETH (WFRXETH) المباشر

$3,271.76
$3,271.76$3,271.76
+0.30%(1D)

سعر Wrapped frxETH (WFRXETH) لليوم

سعر Wrapped frxETH (WFRXETH) المباشر لليوم هو USD 3,271.76. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WFRXETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped frxETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 269.97K
- تغيير سعر Wrapped frxETH خلال اليوم هو +0.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر WFRXETH مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر WFRXETH.

أداء سعر Wrapped frxETH (WFRXETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped frxETH مقابل USD هو $ +12.02 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped frxETH مقابل USD هو $ -553.7928205200 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped frxETH مقابل USD هو $ -21.3364556640 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped frxETH مقابل USD هو $ +684.355161204271 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +12.02+0.37%
30 يوم$ -553.7928205200-16.92%
60 يوم$ -21.3364556640-0.65%
90 يوم$ +684.355161204271+26.45%

تحليل سعر Wrapped frxETH (WFRXETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped frxETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 3,218.55
$ 3,218.55$ 3,218.55

$ 3,305.84
$ 3,305.84$ 3,305.84

$ 4,088.5
$ 4,088.5$ 4,088.5

+0.44%

+0.37%

-9.49%

معلومات سوق Wrapped frxETH (WFRXETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 269.97K
$ 269.97K$ 269.97K

0.00
0.00 0.00

ما هو Wrapped frxETH ( WFRXETH )

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Wrapped frxETH (WFRXETH)

الموقع الرسمي

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Wrapped frxETH (WFRXETH)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

عملة WFRXETH إلى العملات المحلية

1 WFRXETH إلى AUD
A$5,300.2512
1 WFRXETH إلى GBP
2,650.1256
1 WFRXETH إلى EUR
3,173.6072
1 WFRXETH إلى USD
$3,271.76
1 WFRXETH إلى MYR
RM14,690.2024
1 WFRXETH إلى TRY
115,820.304
1 WFRXETH إلى JPY
¥515,858.3992
1 WFRXETH إلى RUB
332,508.9688
1 WFRXETH إلى INR
281,927.5592
1 WFRXETH إلى IDR
Rp53,635,401.2544
1 WFRXETH إلى PHP
193,033.84
1 WFRXETH إلى EGP
￡E.165,223.88
1 WFRXETH إلى BRL
R$20,023.1712
1 WFRXETH إلى CAD
C$4,711.3344
1 WFRXETH إلى BDT
400,888.7528
1 WFRXETH إلى NGN
5,096,191.5288
1 WFRXETH إلى UAH
138,951.6472
1 WFRXETH إلى VES
Bs173,403.28
1 WFRXETH إلى PKR
Rs915,176.7072
1 WFRXETH إلى KZT
1,734,752.5872
1 WFRXETH إلى THB
฿113,464.6368
1 WFRXETH إلى TWD
NT$108,327.9736
1 WFRXETH إلى CHF
Fr2,977.3016
1 WFRXETH إلى HKD
HK$25,454.2928
1 WFRXETH إلى MAD
.د.م33,012.0584