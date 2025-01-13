سعر Wrapped frxETH (WFRXETH)
سعر Wrapped frxETH (WFRXETH) المباشر لليوم هو USD 3,271.76. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WFRXETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped frxETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 269.97K
- تغيير سعر Wrapped frxETH خلال اليوم هو +0.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped frxETH مقابل USD هو $ +12.02 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped frxETH مقابل USD هو $ -553.7928205200 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped frxETH مقابل USD هو $ -21.3364556640 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped frxETH مقابل USD هو $ +684.355161204271 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +12.02
|+0.37%
|30 يوم
|$ -553.7928205200
|-16.92%
|60 يوم
|$ -21.3364556640
|-0.65%
|90 يوم
|$ +684.355161204271
|+26.45%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped frxETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.44%
+0.37%
-9.49%
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