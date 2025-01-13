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سعر Wrapped DAG (WDAG) المباشر لليوم هو USD 0.052149 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WDAG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped DAG الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 314.47 - تغيير سعر Wrapped DAG خلال اليوم هو -2.11% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped DAG (WDAG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped DAG مقابل USD هو $ -0.00112615286428227 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped DAG مقابل USD هو $ -0.0176456832 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped DAG مقابل USD هو $ +0.0400216926 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped DAG مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00112615286428227 -2.11% 30 يوم $ -0.0176456832 -33.83% 60 يوم $ +0.0400216926 +76.74% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Wrapped DAG (WDAG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped DAG: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.052031$ 0.052031 $ 0.052031 24 ساعة مرتفع $ 0.053296$ 0.053296 $ 0.053296 عالية طوال الوقت $ 0.092853$ 0.092853 $ 0.092853 تغير السعر (1 ساعة) -0.05% تغير السعر (1يوم) -2.11% تغير السعر (7 أيام) -18.53%

معلومات سوق Wrapped DAG (WDAG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: