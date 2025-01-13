سعر Wrapped DAG (WDAG)
سعر Wrapped DAG (WDAG) المباشر لليوم هو USD 0.052149. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WDAG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped DAG الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 314.47
- تغيير سعر Wrapped DAG خلال اليوم هو -2.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped DAG مقابل USD هو $ -0.00112615286428227 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped DAG مقابل USD هو $ -0.0176456832 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped DAG مقابل USD هو $ +0.0400216926 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped DAG مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00112615286428227
|-2.11%
|30 يوم
|$ -0.0176456832
|-33.83%
|60 يوم
|$ +0.0400216926
|+76.74%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped DAG: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.05%
-2.11%
-18.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Wrapped DAG is the wrapped version of the DAG token, now available on the Ethereum blockchain. wDAG is issued by the DAG token bridge between Constellation Network and Ethereum. The DAG bridge is a community initiative supported by the Constellation Network grant. Constellation is a feeless decentralized network that enables anyone to build the future of Web3 on a secure, infinitely scalable and cross-chain interoperable protocol underwritten by DAG, its native utility token.
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