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سعر Wrapped Conflux (WCFX) المباشر لليوم هو USD 0.146805 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WCFX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped Conflux الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 97.10K - تغيير سعر Wrapped Conflux خلال اليوم هو +0.99% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped Conflux (WCFX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped Conflux مقابل USD هو $ +0.00143617 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Conflux مقابل USD هو $ -0.0455809119 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Conflux مقابل USD هو $ -0.0110967844 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Conflux مقابل USD هو $ -0.03248850529670096 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00143617 +0.99% 30 يوم $ -0.0455809119 -31.04% 60 يوم $ -0.0110967844 -7.55% 90 يوم $ -0.03248850529670096 -18.12%

تحليل سعر Wrapped Conflux (WCFX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Conflux: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.144656$ 0.144656 $ 0.144656 24 ساعة مرتفع $ 0.14955$ 0.14955 $ 0.14955 عالية طوال الوقت $ 0.535012$ 0.535012 $ 0.535012 تغير السعر (1 ساعة) +0.08% تغير السعر (1يوم) +0.99% تغير السعر (7 أيام) -16.73%

معلومات سوق Wrapped Conflux (WCFX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: