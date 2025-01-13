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سعر Wrapped Banano (WBAN) المباشر لليوم هو USD 0.00356612 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WBAN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped Banano الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 217.48 - تغيير سعر Wrapped Banano خلال اليوم هو +1.81% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped Banano (WBAN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped Banano مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Banano مقابل USD هو $ -0.0011407572 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Banano مقابل USD هو $ -0.0005852783 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Banano مقابل USD هو $ +0.0006029195035081766 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.81% 30 يوم $ -0.0011407572 -31.98% 60 يوم $ -0.0005852783 -16.41% 90 يوم $ +0.0006029195035081766 +20.35%

تحليل سعر Wrapped Banano (WBAN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Banano: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00337312$ 0.00337312 $ 0.00337312 24 ساعة مرتفع $ 0.00357262$ 0.00357262 $ 0.00357262 عالية طوال الوقت $ 0.01942489$ 0.01942489 $ 0.01942489 تغير السعر (1 ساعة) +0.52% تغير السعر (1يوم) +1.81% تغير السعر (7 أيام) -7.47%

معلومات سوق Wrapped Banano (WBAN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: