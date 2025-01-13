سعر Wrapped Banano (WBAN)
سعر Wrapped Banano (WBAN) المباشر لليوم هو USD 0.00356612. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WBAN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped Banano الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 217.48
- تغيير سعر Wrapped Banano خلال اليوم هو +1.81%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر WBAN مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر WBAN.
خلال اليوم، كان سعر Wrapped Banano مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Banano مقابل USD هو $ -0.0011407572 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Banano مقابل USD هو $ -0.0005852783 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Banano مقابل USD هو $ +0.0006029195035081766 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.81%
|30 يوم
|$ -0.0011407572
|-31.98%
|60 يوم
|$ -0.0005852783
|-16.41%
|90 يوم
|$ +0.0006029195035081766
|+20.35%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Banano: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.52%
+1.81%
-7.47%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 WBAN إلى AUD
A$0.0057771144
|1 WBAN إلى GBP
￡0.0028885572
|1 WBAN إلى EUR
€0.0034591364
|1 WBAN إلى USD
$0.00356612
|1 WBAN إلى MYR
RM0.0160118788
|1 WBAN إلى TRY
₺0.126240648
|1 WBAN إلى JPY
¥0.5622701404
|1 WBAN إلى RUB
₽0.3624247756
|1 WBAN إلى INR
₹0.3072925604
|1 WBAN إلى IDR
Rp58.4609742528
|1 WBAN إلى PHP
₱0.21040108
|1 WBAN إلى EGP
￡E.0.18008906
|1 WBAN إلى BRL
R$0.0218246544
|1 WBAN إلى CAD
C$0.0051352128
|1 WBAN إلى BDT
৳0.4369566836
|1 WBAN إلى NGN
₦5.5546954956
|1 WBAN إلى UAH
₴0.1514531164
|1 WBAN إلى VES
Bs0.18900436
|1 WBAN إلى PKR
Rs0.9975150864
|1 WBAN إلى KZT
₸1.8908281464
|1 WBAN إلى THB
฿0.1236730416
|1 WBAN إلى TWD
NT$0.1180742332
|1 WBAN إلى CHF
Fr0.0032451692
|1 WBAN إلى HKD
HK$0.0277444136
|1 WBAN إلى MAD
.د.م0.0359821508