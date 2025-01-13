سعر Wrapped AVAX (WAVAX)
سعر Wrapped AVAX (WAVAX) المباشر لليوم هو USD 37.13. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 243.58M. يتم تحديث سعر WAVAX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped AVAX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 31.45M
- تغيير سعر Wrapped AVAX خلال اليوم هو +1.84%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 6.56M
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped AVAX مقابل USD هو $ +0.672088 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped AVAX مقابل USD هو $ -10.5141169520 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped AVAX مقابل USD هو $ +2.9322971940 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped AVAX مقابل USD هو $ +7.959285677348846 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.672088
|+1.84%
|30 يوم
|$ -10.5141169520
|-28.31%
|60 يوم
|$ +2.9322971940
|+7.90%
|90 يوم
|$ +7.959285677348846
|+27.29%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped AVAX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.28%
+1.84%
-11.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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