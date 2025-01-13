شعار Wrapped AVAX

سعر Wrapped AVAX (WAVAX)

USD

مخطط سعر Wrapped AVAX (WAVAX) المباشر

$37.12
$37.12$37.12
+1.80%(1D)

سعر Wrapped AVAX (WAVAX) لليوم

سعر Wrapped AVAX (WAVAX) المباشر لليوم هو USD 37.13. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 243.58M. يتم تحديث سعر WAVAX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped AVAX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 31.45M
- تغيير سعر Wrapped AVAX خلال اليوم هو +1.84%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 6.56M

احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر WAVAX مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر WAVAX.

أداء سعر Wrapped AVAX (WAVAX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped AVAX مقابل USD هو $ +0.672088 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped AVAX مقابل USD هو $ -10.5141169520 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped AVAX مقابل USD هو $ +2.9322971940 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped AVAX مقابل USD هو $ +7.959285677348846 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.672088+1.84%
30 يوم$ -10.5141169520-28.31%
60 يوم$ +2.9322971940+7.90%
90 يوم$ +7.959285677348846+27.29%

تحليل سعر Wrapped AVAX (WAVAX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped AVAX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 36.33
$ 36.33$ 36.33

$ 37.65
$ 37.65$ 37.65

$ 2,000.68
$ 2,000.68$ 2,000.68

-0.28%

+1.84%

-11.19%

معلومات سوق Wrapped AVAX (WAVAX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 243.58M
$ 243.58M$ 243.58M

$ 31.45M
$ 31.45M$ 31.45M

6.56M
6.56M 6.56M

ما هو Wrapped AVAX ( WAVAX )

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Wrapped AVAX (WAVAX)

الموقع الرسمي

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Wrapped AVAX (WAVAX)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

عملة WAVAX إلى العملات المحلية

1 WAVAX إلى AUD
A$60.1506
1 WAVAX إلى GBP
30.0753
1 WAVAX إلى EUR
36.0161
1 WAVAX إلى USD
$37.13
1 WAVAX إلى MYR
RM166.7137
1 WAVAX إلى TRY
1,314.402
1 WAVAX إلى JPY
¥5,854.2871
1 WAVAX إلى RUB
3,773.5219
1 WAVAX إلى INR
3,199.4921
1 WAVAX إلى IDR
Rp608,688.4272
1 WAVAX إلى PHP
2,190.67
1 WAVAX إلى EGP
￡E.1,875.065
1 WAVAX إلى BRL
R$227.2356
1 WAVAX إلى CAD
C$53.4672
1 WAVAX إلى BDT
4,549.5389
1 WAVAX إلى NGN
57,834.8019
1 WAVAX إلى UAH
1,576.9111
1 WAVAX إلى VES
Bs1,967.89
1 WAVAX إلى PKR
Rs10,386.0036
1 WAVAX إلى KZT
19,687.0686
1 WAVAX إلى THB
฿1,287.6684
1 WAVAX إلى TWD
NT$1,229.3743
1 WAVAX إلى CHF
Fr33.7883
1 WAVAX إلى HKD
HK$288.8714
1 WAVAX إلى MAD
.د.م374.6417