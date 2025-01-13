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سعر Wrapped AVAX (WAVAX) المباشر لليوم هو USD 37.13 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 243.58M . يتم تحديث سعر WAVAX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped AVAX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 31.45M - تغيير سعر Wrapped AVAX خلال اليوم هو +1.84% - لديه عرض متداول بقيمة USD 6.56M

أداء سعر Wrapped AVAX (WAVAX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped AVAX مقابل USD هو $ +0.672088 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped AVAX مقابل USD هو $ -10.5141169520 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped AVAX مقابل USD هو $ +2.9322971940 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped AVAX مقابل USD هو $ +7.959285677348846 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.672088 +1.84% 30 يوم $ -10.5141169520 -28.31% 60 يوم $ +2.9322971940 +7.90% 90 يوم $ +7.959285677348846 +27.29%

تحليل سعر Wrapped AVAX (WAVAX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped AVAX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 36.33$ 36.33 $ 36.33 24 ساعة مرتفع $ 37.65$ 37.65 $ 37.65 عالية طوال الوقت $ 2,000.68$ 2,000.68 $ 2,000.68 تغير السعر (1 ساعة) -0.28% تغير السعر (1يوم) +1.84% تغير السعر (7 أيام) -11.19%

معلومات سوق Wrapped AVAX (WAVAX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: