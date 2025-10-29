معلومات سعر Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 4,798.05 $ 4,798.05 $ 4,798.05 24 ساعة منخفض $ 5,114.8 $ 5,114.8 $ 5,114.8 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 4,798.05$ 4,798.05 $ 4,798.05 24 ساعة مرتفع $ 5,114.8$ 5,114.8 $ 5,114.8 عالية طوال الوقت $ 8,323.65$ 8,323.65 $ 8,323.65 أدنى سعر $ 4,293.25$ 4,293.25 $ 4,293.25 تغير السعر (1 ساعة) +0.03% تغير السعر (1يوم) -4.54% تغير السعر (7 أيام) +3.78% تغير السعر (7 أيام) +3.78%

سعر Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH) في الوقت الحقيقي هو $4,882.26. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WABASWSTETH بين أدنى سعر $ 4,798.05 وأعلى سعر $ 5,114.8، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWABASWSTETH على الإطلاق هو $ 8,323.65، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 4,293.25.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WABASWSTETH +0.03% على مدار الساعة الماضية، -4.54% على مدار 24 ساعة، و +3.78% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH)

القيمة السوقية $ 181.37K$ 181.37K $ 181.37K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 181.37K$ 181.37K $ 181.37K إمداد دورة التداول 37.14 37.14 37.14 إجمالي العرض 37.13636373330006 37.13636373330006 37.13636373330006

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped Aave Base wstETH هي $ 181.37K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WABASWSTETH يبلغ 37.14، مع إجمالي عرض 37.13636373330006. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 181.37K.