معلومات سعر Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 4,813.75 $ 4,813.75 $ 4,813.75 24 ساعة منخفض $ 5,072.27 $ 5,072.27 $ 5,072.27 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 4,813.75$ 4,813.75 $ 4,813.75 24 ساعة مرتفع $ 5,072.27$ 5,072.27 $ 5,072.27 عالية طوال الوقت $ 6,078.71$ 6,078.71 $ 6,078.71 أدنى سعر $ 4,345.68$ 4,345.68 $ 4,345.68 تغير السعر (1 ساعة) -1.08% تغير السعر (1يوم) -2.79% تغير السعر (7 أيام) +3.56% تغير السعر (7 أيام) +3.56%

سعر Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH) في الوقت الحقيقي هو $4,857.17. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WAARBWSTETH بين أدنى سعر $ 4,813.75 وأعلى سعر $ 5,072.27، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWAARBWSTETH على الإطلاق هو $ 6,078.71، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 4,345.68.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WAARBWSTETH -1.08% على مدار الساعة الماضية، -2.79% على مدار 24 ساعة، و +3.56% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH)

القيمة السوقية $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M إمداد دورة التداول 267.43 267.43 267.43 إجمالي العرض 267.4265169787389 267.4265169787389 267.4265169787389

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped Aave Arbitrum wstETH هي $ 1.30M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WAARBWSTETH يبلغ 267.43، مع إجمالي عرض 267.4265169787389. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.30M.