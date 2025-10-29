معلومات سعر Wrapped Aave Arbitrum USDCn (WAARBUSDCN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 1.13 $ 1.13 $ 1.13 24 ساعة منخفض $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 24 ساعة مرتفع $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 عالية طوال الوقت $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 أدنى سعر $ 1.046$ 1.046 $ 1.046 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) -0.40% تغير السعر (7 أيام) +0.12% تغير السعر (7 أيام) +0.12%

سعر Wrapped Aave Arbitrum USDCn (WAARBUSDCN) في الوقت الحقيقي هو $1.15. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WAARBUSDCN بين أدنى سعر $ 1.13 وأعلى سعر $ 1.17، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWAARBUSDCN على الإطلاق هو $ 1.18، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 1.046.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WAARBUSDCN -0.00% على مدار الساعة الماضية، -0.40% على مدار 24 ساعة، و +0.12% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Wrapped Aave Arbitrum USDCn (WAARBUSDCN)

القيمة السوقية $ 5.63M$ 5.63M $ 5.63M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 5.63M$ 5.63M $ 5.63M إمداد دورة التداول 4.90M 4.90M 4.90M إجمالي العرض 4,898,563.704606 4,898,563.704606 4,898,563.704606

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped Aave Arbitrum USDCn هي $ 5.63M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WAARBUSDCN يبلغ 4.90M، مع إجمالي عرض 4898563.704606. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.63M.