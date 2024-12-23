احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر WBS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر WBS.

سعر White Boy Summer (WBS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 133.63K . يتم تحديث سعر WBS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق White Boy Summer الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.44K - تغيير سعر White Boy Summer خلال اليوم هو +0.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M

أداء سعر White Boy Summer (WBS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر White Boy Summer مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر White Boy Summer مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر White Boy Summer مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر White Boy Summer مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.02% 30 يوم $ 0 -45.13% 60 يوم $ 0 -30.00% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر White Boy Summer (WBS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر White Boy Summer: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.02368341$ 0.02368341 $ 0.02368341 تغير السعر (1 ساعة) +1.44% تغير السعر (1يوم) +0.02% تغير السعر (7 أيام) -20.46%

معلومات سوق White Boy Summer (WBS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: