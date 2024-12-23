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سعر WETH (WETH) المباشر لليوم هو USD 3,279.89 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.92B . يتم تحديث سعر WETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق WETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 391.22M - تغيير سعر WETH خلال اليوم هو -0.98% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.72M

أداء سعر WETH (WETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر WETH مقابل USD هو $ -32.736036721099 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر WETH مقابل USD هو $ -7.3272742600 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر WETH مقابل USD هو $ +1,016.2014309310 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر WETH مقابل USD هو $ +628.940766447061 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -32.736036721099 -0.98% 30 يوم $ -7.3272742600 -0.22% 60 يوم $ +1,016.2014309310 +30.98% 90 يوم $ +628.940766447061 +23.73%

تحليل سعر WETH (WETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر WETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3,225.19$ 3,225.19 $ 3,225.19 24 ساعة مرتفع $ 3,396.16$ 3,396.16 $ 3,396.16 عالية طوال الوقت $ 4,799.89$ 4,799.89 $ 4,799.89 تغير السعر (1 ساعة) +0.03% تغير السعر (1يوم) -0.98% تغير السعر (7 أيام) -15.74%

معلومات سوق WETH (WETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: