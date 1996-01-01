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أعلى مؤشر التمويل اللامركزي التعاوني التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع مؤشر التمويل اللامركزي التعاوني. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
WETH
WETH
WETH
$ 1,903.67
-0.12%
+0.01%
+2.25%
$ 4.24B
$ 290.03M
2
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.294
+0.46%
+0.12%
-11.16%
$ 2.05B
$ 87.26K
3
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 87.93
+0.23%
+1.62%
+0.80%
$ 1.36B
$ 927.54
4
Lido DAO
Lido DAO
LDO
$ 0.3038
-0.03%
-0.49%
+5.55%
$ 256.39M
$ 309.85K
5
Compound
Compound
COMP
$ 17.33
+2.79%
+6.86%
+6.86%
$ 173.00M
$ 3.65K
6
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 1,949
+0.17%
-0.55%
+0.62%
$ 69.88M
$ 32.23
7
SNX
SNX
SNX
$ 0.1977
0.00%
-0.30%
-1.88%
$ 68.39M
$ 333.96K
8
Rocket Pool
Rocket Pool
RPL
$ 1.366
-0.07%
-1.31%
-6.66%
$ 30.65M
$ 41.81K
9
balancer
balancer
BAL
$ 0.10597
+0.06%
-0.85%
+3.67%
$ 7.41M
$ 542.43K

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة مؤشر التمويل اللامركزي التعاوني ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
مؤشر التمويل اللامركزي التعاوني تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 9 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $8.26B.
ما هو التوكن مؤشر التمويل اللامركزي التعاوني الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين مؤشر التمويل اللامركزي التعاوني التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر COMP أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 6.86% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة مؤشر التمويل اللامركزي التعاوني الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 9 مؤشر التمويل اللامركزي التعاوني التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة مؤشر التمويل اللامركزي التعاوني الشائعة WETH, UNI, AAVE. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة مؤشر التمويل اللامركزي التعاوني ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة مؤشر التمويل اللامركزي التعاوني حوالي $8.26B. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع مؤشر التمويل اللامركزي التعاوني ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.