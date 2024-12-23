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سعر WEMIX Dollar (WEMIX$) المباشر لليوم هو USD 0.769929 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.22M . يتم تحديث سعر WEMIX$ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق WEMIX Dollar الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 167.40K - تغيير سعر WEMIX Dollar خلال اليوم هو +0.25% - لديه عرض متداول بقيمة USD 14.54M

أداء سعر WEMIX Dollar (WEMIX$) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر WEMIX Dollar مقابل USD هو $ +0.00188426 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر WEMIX Dollar مقابل USD هو $ -0.1027657343 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر WEMIX Dollar مقابل USD هو $ -0.0693213274 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر WEMIX Dollar مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00188426 +0.25% 30 يوم $ -0.1027657343 -13.34% 60 يوم $ -0.0693213274 -9.00% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر WEMIX Dollar (WEMIX$)

اكتشف أحدث تحليلات سعر WEMIX Dollar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.762672$ 0.762672 $ 0.762672 24 ساعة مرتفع $ 0.790958$ 0.790958 $ 0.790958 عالية طوال الوقت $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 تغير السعر (1 ساعة) -0.49% تغير السعر (1يوم) +0.25% تغير السعر (7 أيام) -8.56%

معلومات سوق WEMIX Dollar (WEMIX$)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: