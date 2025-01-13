سعر WELL3 ($WELL)
سعر WELL3 ($WELL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر $WELL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق WELL3 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 357.45K
- تغيير سعر WELL3 خلال اليوم هو +0.26%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر WELL3 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر WELL3 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر WELL3 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر WELL3 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.26%
|30 يوم
|$ 0
|-29.44%
|60 يوم
|$ 0
|+3.90%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر WELL3: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.05%
+0.26%
+0.54%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Introducing WELL3 — a pioneering force reshaping health and wellness through our Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN), Decentralized Identity (DID) and integrated AI systems. With over 1 million pre-registered users eagerly anticipating its launch, our mission is to enhance well-being through secure, data-empowered health journeys. By leveraging DePIN, blockchain and AI analytics, we ensure each user's experience is personalized and securely authenticated, fostering a community where millions unite in their pursuit of health. This approach allows us to elevate standards of data ownership and security, seamlessly blending AI insights to tailor wellness solutions that align with our vision of a secure and health-conscious future.
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