سعر Weedcoin (WEEDCOIN)
سعر Weedcoin (WEEDCOIN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 332.91K. يتم تحديث سعر WEEDCOIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Weedcoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Weedcoin خلال اليوم هو -1.71%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.61M
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خلال اليوم، كان سعر Weedcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Weedcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Weedcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Weedcoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.71%
|30 يوم
|$ 0
|+47.43%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Weedcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.20%
-1.71%
-23.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A project grown out of the community's love and passion for the weed culture. Launched around early 2025, $weedcoin, “Like Bitcoin but way higher,” emphasizes its alignment with cannabis culture and a laid-back vibe. Unlike other Weed communities, this project leans heavily into community engagement over technical utility, aiming to build a “stoner community” through social media presence and decentralized governance. We also aim to focus on onboarding web2 businesses and users onto web3 through the token.
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