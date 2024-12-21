سعر WATCoin (WATC)
سعر WATCoin (WATC) المباشر لليوم هو USD 0.00157603. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 78.87M. يتم تحديث سعر WATC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق WATCoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 92.98K
- تغيير سعر WATCoin خلال اليوم هو +1.88%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 50.04B
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خلال اليوم، كان سعر WATCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر WATCoin مقابل USD هو $ +0.0003530305 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر WATCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر WATCoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.88%
|30 يوم
|$ +0.0003530305
|+22.40%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر WATCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
+1.88%
+0.79%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Our project is a TON-chain, Telegram-based tap-to-earn game platform designed to provide users with an easy and engaging way to earn tokens while fostering community interaction. Players can participate by tapping just 60 times, four times a day, making the platform accessible and enjoyable for users of all levels. Built around a Beluga meme theme, the project offers a unique and entertaining utility, ensuring a playful and lighthearted experience. Beyond gaming, the project integrates both digital and real-world benefits. Tokens earned on the platform can be used for exclusive perks in areas such as tourism, hospitality, and even water-based products through our Smart Water initiatives. The project aims to bridge the gap between online and offline experiences, creating a seamless ecosystem where users can enjoy both virtual and tangible rewards. By combining innovation, community interaction, and fun, our project not only redefines the tap-to-earn model but also establishes itself as a lifestyle brand within the TON blockchain ecosystem.
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