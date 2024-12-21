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سعر WATCoin (WATC) المباشر لليوم هو USD 0.00157603 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 78.87M . يتم تحديث سعر WATC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق WATCoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 92.98K - تغيير سعر WATCoin خلال اليوم هو +1.88% - لديه عرض متداول بقيمة USD 50.04B

أداء سعر WATCoin (WATC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر WATCoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر WATCoin مقابل USD هو $ +0.0003530305 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر WATCoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر WATCoin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.88% 30 يوم $ +0.0003530305 +22.40% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر WATCoin (WATC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر WATCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00150115$ 0.00150115 $ 0.00150115 24 ساعة مرتفع $ 0.0015891$ 0.0015891 $ 0.0015891 عالية طوال الوقت $ 0.0016579$ 0.0016579 $ 0.0016579 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) +1.88% تغير السعر (7 أيام) +0.79%

معلومات سوق WATCoin (WATC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: