سعر WAP (WAP)
سعر WAP (WAP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 46.81K. يتم تحديث سعر WAP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق WAP الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.85K
- تغيير سعر WAP خلال اليوم هو -9.87%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.87M
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خلال اليوم، كان سعر WAP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر WAP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر WAP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر WAP مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-9.87%
|30 يوم
|$ 0
|-45.44%
|60 يوم
|$ 0
|-50.34%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر WAP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.97%
-9.87%
-27.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Introducing Wet Ass Pussy ($WAP), the boldest memecoin inspired by Cardi B’s iconic anthem! Just like the song that broke the internet, $WAP is here to make waves in the crypto world. This playful, unapologetic project embraces the wild, fun, and rebellious spirit of Cardi B’s hit single. $WAP is more than just a coin—it’s a movement that celebrates breaking boundaries and having fun in the crypto space. It’s cheeky, it’s bold, and it’s designed for those who aren’t afraid to shake things up. Whether you’re here for the memes or the gains, $WAP promises to bring excitement and entertainment while staying true to its carefree, empowering roots. Join the $WAP community as we ride this wave of fun, culture, and crypto all in one!
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