توكنوميكس WAP (WAP) اكتشف الرؤى الرئيسية حول WAP (WAP)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات WAP (WAP) Introducing Wet Ass Pussy ($WAP), the boldest memecoin inspired by Cardi B’s iconic anthem! Just like the song that broke the internet, $WAP is here to make waves in the crypto world. This playful, unapologetic project embraces the wild, fun, and rebellious spirit of Cardi B’s hit single. $WAP is more than just a coin—it’s a movement that celebrates breaking boundaries and having fun in the crypto space. It’s cheeky, it’s bold, and it’s designed for those who aren’t afraid to shake things up. Whether you’re here for the memes or the gains, $WAP promises to bring excitement and entertainment while staying true to its carefree, empowering roots. Join the $WAP community as we ride this wave of fun, culture, and crypto all in one! الموقع الرسمي: https://www.wapcoin.wtf/ اشتر WAP الآن!

توكنوميكس WAP (WAP) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار WAP (WAP)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 99.04K $ 99.04K $ 99.04K إجمالي العرض: $ 999.70M $ 999.70M $ 999.70M العرض المتداول: $ 999.70M $ 999.70M $ 999.70M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 99.04K $ 99.04K $ 99.04K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.03862221 $ 0.03862221 $ 0.03862221 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00003327 $ 0.00003327 $ 0.00003327 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر WAP (WAP)

توكنوميكس WAP (WAP): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس WAP (WAP) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن WAP التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن WAP التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس WAP، استكشف السعر المباشر لتوكن WAP!

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