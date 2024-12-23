سعر Waka Flocka (FLOCKA)
سعر Waka Flocka (FLOCKA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 185.23K. يتم تحديث سعر FLOCKA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Waka Flocka الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.48K
- تغيير سعر Waka Flocka خلال اليوم هو +6.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر Waka Flocka مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Waka Flocka مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Waka Flocka مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Waka Flocka مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+6.04%
|30 يوم
|$ 0
|-41.51%
|60 يوم
|$ 0
|-57.39%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Waka Flocka: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.02%
+6.04%
-26.29%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Waka Flocka $FLOCKA is a revolutionary crypto token launched by the iconic rapper Waka Flocka Flame on the Solana blockchain. Designed to merge music, entertainment, and decentralized finance, $FLOCKA offers fans exclusive access to Waka's world, including early music releases, VIP concert tickets, and special merchandise. Join the $FLOCKA community and be part of a groundbreaking movement led by one of the most influential artists in the industry.
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