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سعر Waka Flocka (FLOCKA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 185.23K . يتم تحديث سعر FLOCKA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Waka Flocka الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.48K - تغيير سعر Waka Flocka خلال اليوم هو +6.04% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر Waka Flocka (FLOCKA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Waka Flocka مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Waka Flocka مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Waka Flocka مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Waka Flocka مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +6.04% 30 يوم $ 0 -41.51% 60 يوم $ 0 -57.39% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Waka Flocka (FLOCKA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Waka Flocka: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00293193$ 0.00293193 $ 0.00293193 تغير السعر (1 ساعة) +2.02% تغير السعر (1يوم) +6.04% تغير السعر (7 أيام) -26.29%

معلومات سوق Waka Flocka (FLOCKA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: