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سعر Vibing Cat (VCAT)

USD

مخطط سعر Vibing Cat (VCAT) المباشر

$0.181931
$0.181931$0.181931
-5.80%(1D)

سعر Vibing Cat (VCAT) لليوم

سعر Vibing Cat (VCAT) المباشر لليوم هو USD 0.182368. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 223.26K. يتم تحديث سعر VCAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Vibing Cat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.03K
- تغيير سعر Vibing Cat خلال اليوم هو -6.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.23M

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أداء سعر Vibing Cat (VCAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Vibing Cat مقابل USD هو $ -0.0118444579417673 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Vibing Cat مقابل USD هو $ -0.1420911700 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Vibing Cat مقابل USD هو $ -0.1650540915 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Vibing Cat مقابل USD هو $ -1.1226236342730674 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0118444579417673-6.09%
30 يوم$ -0.1420911700-77.91%
60 يوم$ -0.1650540915-90.50%
90 يوم$ -1.1226236342730674-86.02%

تحليل سعر Vibing Cat (VCAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Vibing Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.175678
$ 0.175678$ 0.175678

$ 0.202325
$ 0.202325$ 0.202325

$ 21.47
$ 21.47$ 21.47

-0.10%

-6.09%

-53.89%

معلومات سوق Vibing Cat (VCAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 223.26K
$ 223.26K$ 223.26K

$ 9.03K
$ 9.03K$ 9.03K

1.23M
1.23M 1.23M

ما هو Vibing Cat ( VCAT )

The most famous cat on the internet is vibing on the Solana blockchain.

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المصدر Vibing Cat (VCAT)

الموقع الرسمي

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عملة VCAT إلى العملات المحلية

1 VCAT إلى AUD
A$0.28996512
1 VCAT إلى GBP
0.14407072
1 VCAT إلى EUR
0.1732496
1 VCAT إلى USD
$0.182368
1 VCAT إلى MYR
RM0.81700864
1 VCAT إلى TRY
6.41752992
1 VCAT إلى JPY
¥28.52600256
1 VCAT إلى RUB
18.76201984
1 VCAT إلى INR
15.49945632
1 VCAT إلى IDR
Rp2,941.41894304
1 VCAT إلى PHP
10.69405952
1 VCAT إلى EGP
￡E.9.2734128
1 VCAT إلى BRL
R$1.10697376
1 VCAT إلى CAD
C$0.26078624
1 VCAT إلى BDT
21.69996832
1 VCAT إلى NGN
281.86615712
1 VCAT إلى UAH
7.61568768
1 VCAT إلى VES
Bs9.300768
1 VCAT إلى PKR
Rs50.54511488
1 VCAT إلى KZT
95.38028768
1 VCAT إلى THB
฿6.24792768
1 VCAT إلى TWD
NT$5.95978624
1 VCAT إلى CHF
Fr0.16230752
1 VCAT إلى HKD
HK$1.41699936
1 VCAT إلى MAD
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