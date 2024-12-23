سعر Vibing Cat (VCAT)
سعر Vibing Cat (VCAT) المباشر لليوم هو USD 0.182368. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 223.26K. يتم تحديث سعر VCAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Vibing Cat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.03K
- تغيير سعر Vibing Cat خلال اليوم هو -6.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.23M
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خلال اليوم، كان سعر Vibing Cat مقابل USD هو $ -0.0118444579417673 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Vibing Cat مقابل USD هو $ -0.1420911700 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Vibing Cat مقابل USD هو $ -0.1650540915 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Vibing Cat مقابل USD هو $ -1.1226236342730674 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0118444579417673
|-6.09%
|30 يوم
|$ -0.1420911700
|-77.91%
|60 يوم
|$ -0.1650540915
|-90.50%
|90 يوم
|$ -1.1226236342730674
|-86.02%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Vibing Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.10%
-6.09%
-53.89%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The most famous cat on the internet is vibing on the Solana blockchain.
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