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سعر Vibing Cat (VCAT) المباشر لليوم هو USD 0.182368 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 223.26K . يتم تحديث سعر VCAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Vibing Cat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.03K - تغيير سعر Vibing Cat خلال اليوم هو -6.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.23M

أداء سعر Vibing Cat (VCAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Vibing Cat مقابل USD هو $ -0.0118444579417673 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Vibing Cat مقابل USD هو $ -0.1420911700 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Vibing Cat مقابل USD هو $ -0.1650540915 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Vibing Cat مقابل USD هو $ -1.1226236342730674 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0118444579417673 -6.09% 30 يوم $ -0.1420911700 -77.91% 60 يوم $ -0.1650540915 -90.50% 90 يوم $ -1.1226236342730674 -86.02%

تحليل سعر Vibing Cat (VCAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Vibing Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.175678$ 0.175678 $ 0.175678 24 ساعة مرتفع $ 0.202325$ 0.202325 $ 0.202325 عالية طوال الوقت $ 21.47$ 21.47 $ 21.47 تغير السعر (1 ساعة) -0.10% تغير السعر (1يوم) -6.09% تغير السعر (7 أيام) -53.89%

معلومات سوق Vibing Cat (VCAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: