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سعر Vent Finance (VENT) المباشر لليوم هو USD 0.00146507 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 366.31K . يتم تحديث سعر VENT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Vent Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.74K - تغيير سعر Vent Finance خلال اليوم هو -6.35% - لديه عرض متداول بقيمة USD 250.00M

أداء سعر Vent Finance (VENT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Vent Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Vent Finance مقابل USD هو $ -0.0004745316 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Vent Finance مقابل USD هو $ -0.0009271017 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Vent Finance مقابل USD هو $ -0.00322204765322233 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -6.35% 30 يوم $ -0.0004745316 -32.38% 60 يوم $ -0.0009271017 -63.28% 90 يوم $ -0.00322204765322233 -68.74%

تحليل سعر Vent Finance (VENT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Vent Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00145305$ 0.00145305 $ 0.00145305 24 ساعة مرتفع $ 0.00156863$ 0.00156863 $ 0.00156863 عالية طوال الوقت $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 تغير السعر (1 ساعة) -0.01% تغير السعر (1يوم) -6.35% تغير السعر (7 أيام) +1.47%

معلومات سوق Vent Finance (VENT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: