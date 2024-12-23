سعر Veno USD (VUSD)
سعر Veno USD (VUSD) المباشر لليوم هو USD 0.998639. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.40M. يتم تحديث سعر VUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Veno USD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 247.49K
- تغيير سعر Veno USD خلال اليوم هو -0.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 4.41M
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خلال اليوم، كان سعر Veno USD مقابل USD هو $ -0.0002510392247336 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Veno USD مقابل USD هو $ -0.0026054491 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Veno USD مقابل USD هو $ -0.0045310248 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Veno USD مقابل USD هو $ +0.0035343904615687 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0002510392247336
|-0.02%
|30 يوم
|$ -0.0026054491
|-0.26%
|60 يوم
|$ -0.0045310248
|-0.45%
|90 يوم
|$ +0.0035343904615687
|+0.36%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Veno USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.33%
-0.02%
+0.38%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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