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سعر Veno USD (VUSD) المباشر لليوم هو USD 0.998639 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.40M . يتم تحديث سعر VUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Veno USD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 247.49K - تغيير سعر Veno USD خلال اليوم هو -0.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 4.41M

أداء سعر Veno USD (VUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Veno USD مقابل USD هو $ -0.0002510392247336 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Veno USD مقابل USD هو $ -0.0026054491 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Veno USD مقابل USD هو $ -0.0045310248 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Veno USD مقابل USD هو $ +0.0035343904615687 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0002510392247336 -0.02% 30 يوم $ -0.0026054491 -0.26% 60 يوم $ -0.0045310248 -0.45% 90 يوم $ +0.0035343904615687 +0.36%

تحليل سعر Veno USD (VUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Veno USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.977939$ 0.977939 $ 0.977939 24 ساعة مرتفع $ 1.004$ 1.004 $ 1.004 عالية طوال الوقت $ 1.042$ 1.042 $ 1.042 تغير السعر (1 ساعة) +0.33% تغير السعر (1يوم) -0.02% تغير السعر (7 أيام) +0.38%

معلومات سوق Veno USD (VUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: