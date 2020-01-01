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أعلى نظام Cronos zkEVM البيئي التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع نظام Cronos zkEVM البيئي. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00076
-0.01%
-0.02%
0.00%
$ 74.85B
$ 55.68M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,286.65
+0.16%
+1.75%
+1.38%
$ 7.49B
$ 1.29
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.527
-0.42%
+1.17%
+11.03%
$ 6.25B
$ 36.73K
4
Cronos
Cronos
CRO
$ 0.0472
-0.21%
-0.86%
+0.70%
$ 2.11B
$ 1.57M
5
Veno USD
Veno USD
VUSD
$ 0.979333
-0.25%
-0.77%
-76.90%
$ 2.55M
$ 1.34K
6
Fulcrom
Fulcrom
FUL
$ 0.00089707
-0.07%
-0.00%
+3.13%
$ 2.12M
$ 1.03K
7
Veno ETH
Veno ETH
VETH
$ 1,807.56
0.00%
-0.77%
-76.70%
$ 556.62K
$ 65.75
8
Wrapped zkCRO
Wrapped zkCRO
WZKCRO
$ 0.244825
+343.98%
+0.00%
+4.07%
$ 397.88K
$ 63.78
9
H2 Finance
H2 Finance
$H2
$ 2.11E-5
+0.14%
-77.30%
-77.00%
$ 156.48K
--
10
Fortune Token
Fortune Token
FRTN
$ 0.00010151
0.00%
-0.01%
+0.89%
$ 42.13K
$ 17.54

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة نظام Cronos zkEVM البيئي ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
نظام Cronos zkEVM البيئي تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 10 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $90.71B.
ما هو التوكن نظام Cronos zkEVM البيئي الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين نظام Cronos zkEVM البيئي التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر WBTC أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 1.75% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة نظام Cronos zkEVM البيئي الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 10 نظام Cronos zkEVM البيئي التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة نظام Cronos zkEVM البيئي الشائعة USDC, WBTC, LINK. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة نظام Cronos zkEVM البيئي ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة نظام Cronos zkEVM البيئي حوالي $90.71B. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع نظام Cronos zkEVM البيئي ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.