سعر VelasPad (VLXPAD)
سعر VelasPad (VLXPAD) المباشر لليوم هو USD 0.00377206. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.64M. يتم تحديث سعر VLXPAD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق VelasPad الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.31K
- تغيير سعر VelasPad خلال اليوم هو -5.48%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 433.72M
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خلال اليوم، كان سعر VelasPad مقابل USD هو $ -0.000218814911777803 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر VelasPad مقابل USD هو $ -0.0003501648 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر VelasPad مقابل USD هو $ +0.0000234011 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر VelasPad مقابل USD هو $ -0.000038560961304853 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000218814911777803
|-5.48%
|30 يوم
|$ -0.0003501648
|-9.28%
|60 يوم
|$ +0.0000234011
|+0.62%
|90 يوم
|$ -0.000038560961304853
|-1.01%
اكتشف أحدث تحليلات سعر VelasPad: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+5.63%
-5.48%
-11.39%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The First Launchpad on VELAS Blockchain, The fastest AVM Blockchain in the world to date. VLXPAD is a deflationary launchpad token which grants users platform access to exclusive IDO's, Staking Rewards, and much more. VLXPAD is incubated by the highly successful BlueZilla VC.
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