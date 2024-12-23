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سعر VelasPad (VLXPAD) المباشر لليوم هو USD 0.00377206 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.64M . يتم تحديث سعر VLXPAD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق VelasPad الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.31K - تغيير سعر VelasPad خلال اليوم هو -5.48% - لديه عرض متداول بقيمة USD 433.72M

أداء سعر VelasPad (VLXPAD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر VelasPad مقابل USD هو $ -0.000218814911777803 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر VelasPad مقابل USD هو $ -0.0003501648 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر VelasPad مقابل USD هو $ +0.0000234011 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر VelasPad مقابل USD هو $ -0.000038560961304853 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000218814911777803 -5.48% 30 يوم $ -0.0003501648 -9.28% 60 يوم $ +0.0000234011 +0.62% 90 يوم $ -0.000038560961304853 -1.01%

تحليل سعر VelasPad (VLXPAD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر VelasPad: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00356794$ 0.00356794 $ 0.00356794 24 ساعة مرتفع $ 0.00399576$ 0.00399576 $ 0.00399576 عالية طوال الوقت $ 1.31$ 1.31 $ 1.31 تغير السعر (1 ساعة) +5.63% تغير السعر (1يوم) -5.48% تغير السعر (7 أيام) -11.39%

معلومات سوق VelasPad (VLXPAD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: