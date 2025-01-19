سعر Vegas (VEGAS)
سعر Vegas (VEGAS) المباشر لليوم هو USD 0.17011. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر VEGAS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Vegas الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.31K
- تغيير سعر Vegas خلال اليوم هو -2.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Vegas مقابل USD هو $ -0.0035984459536591 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Vegas مقابل USD هو $ -0.0907120590 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Vegas مقابل USD هو $ +0.7294405257 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Vegas مقابل USD هو $ +0.12699037251171569 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0035984459536591
|-2.07%
|30 يوم
|$ -0.0907120590
|-53.32%
|60 يوم
|$ +0.7294405257
|+428.81%
|90 يوم
|$ +0.12699037251171569
|+294.51%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Vegas: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.05%
-2.07%
+2.69%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Vegas is a utility token used to bet on the first Hyperliquid GambleFi of the same name. This token allows users to engage in a variety of games and bets within a secure and decentralized environment. By holding and using the Vegas token, users can access exclusive features, receive special rewards, and enjoy the unique experience offered by VEGAS platform. Vegas is not just a means of placing bets, but also a gateway to a new era of blockchain-based online gaming, ensuring transparency and fairness for all participants.
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