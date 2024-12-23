سعر VeBetterDAO (B3TR)
سعر VeBetterDAO (B3TR) المباشر لليوم هو USD 0.055616. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.30M. يتم تحديث سعر B3TR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق VeBetterDAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 53.14K
- تغيير سعر VeBetterDAO خلال اليوم هو +0.79%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 59.31M
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خلال اليوم، كان سعر VeBetterDAO مقابل USD هو $ +0.00043725 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر VeBetterDAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر VeBetterDAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر VeBetterDAO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00043725
|+0.79%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر VeBetterDAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.87%
+0.79%
-14.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
VeBetterDAO is a blockchain-based ecosystem built on the VeChainThor platform, designed to incentivize sustainable actions and democratize access to the "sustainability economy." It utilizes a decentralized governance model to empower individuals, enterprises, and developers to contribute toward sustainability goals. The project incorporates Web3 principles of ownership and rewards users with its B3TR token for participating in sustainability-focused activities.
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