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سعر VeBetterDAO (B3TR) المباشر لليوم هو USD 0.055616 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.30M . يتم تحديث سعر B3TR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق VeBetterDAO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 53.14K - تغيير سعر VeBetterDAO خلال اليوم هو +0.79% - لديه عرض متداول بقيمة USD 59.31M

أداء سعر VeBetterDAO (B3TR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر VeBetterDAO مقابل USD هو $ +0.00043725 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر VeBetterDAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر VeBetterDAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر VeBetterDAO مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00043725 +0.79% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر VeBetterDAO (B3TR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر VeBetterDAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.051887$ 0.051887 $ 0.051887 24 ساعة مرتفع $ 0.068542$ 0.068542 $ 0.068542 عالية طوال الوقت $ 0.081072$ 0.081072 $ 0.081072 تغير السعر (1 ساعة) -2.87% تغير السعر (1يوم) +0.79% تغير السعر (7 أيام) -14.08%

معلومات سوق VeBetterDAO (B3TR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: