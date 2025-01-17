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سعر Vapor (VAPOR) المباشر لليوم هو USD 0.054296 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 55.47M . يتم تحديث سعر VAPOR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Vapor الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.40M - تغيير سعر Vapor خلال اليوم هو -18.99% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Vapor (VAPOR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Vapor مقابل USD هو $ -0.012728766805017108 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Vapor مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Vapor مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Vapor مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.012728766805017108 -18.99% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Vapor (VAPOR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Vapor: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.055358$ 0.055358 $ 0.055358 24 ساعة مرتفع $ 0.067025$ 0.067025 $ 0.067025 عالية طوال الوقت $ 0.160208$ 0.160208 $ 0.160208 تغير السعر (1 ساعة) -7.57% تغير السعر (1يوم) -18.99% تغير السعر (7 أيام) +5.40%

معلومات سوق Vapor (VAPOR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: