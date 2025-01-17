سعر Vapor (VAPOR)
سعر Vapor (VAPOR) المباشر لليوم هو USD 0.054296. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 55.47M. يتم تحديث سعر VAPOR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Vapor الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.40M
- تغيير سعر Vapor خلال اليوم هو -18.99%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Vapor مقابل USD هو $ -0.012728766805017108 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Vapor مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Vapor مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Vapor مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.012728766805017108
|-18.99%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Vapor: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-7.57%
-18.99%
+5.40%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Vaporware is a no-code AI agent launchpad powered by Hyperliquid L1 and ai16z. Users are able to create agents that interact on Telegram, X, and more. Once the hyperliquid EVM launches those agents will also be able to be tied to a token that can be traded on the native exchanges on the EVM. All agents tokens are paired with VAPOR. The launchpad is currently live in an alpha stage and should move to the full launch soon.
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A$0.08741656
|1 VAPOR إلى GBP
￡0.04397976
|1 VAPOR إلى EUR
€0.05266712
|1 VAPOR إلى USD
$0.054296
|1 VAPOR إلى MYR
RM0.244332
|1 VAPOR إلى TRY
₺1.92913688
|1 VAPOR إلى JPY
¥8.43868432
|1 VAPOR إلى RUB
₽5.62615152
|1 VAPOR إلى INR
₹4.69986176
|1 VAPOR إلى IDR
Rp890.09821824
|1 VAPOR إلى PHP
₱3.18065968
|1 VAPOR إلى EGP
￡E.2.7365184
|1 VAPOR إلى BRL
R$0.32794784
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C$0.07764328
|1 VAPOR إلى BDT
৳6.60130768
|1 VAPOR إلى NGN
₦84.4411392
|1 VAPOR إلى UAH
₴2.29020528
|1 VAPOR إلى VES
Bs2.931984
|1 VAPOR إلى PKR
Rs15.14532624
|1 VAPOR إلى KZT
₸28.804028
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฿1.86941128
|1 VAPOR إلى TWD
NT$1.78688136
|1 VAPOR إلى CHF
Fr0.04940936
|1 VAPOR إلى HKD
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