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سعر Vainguard (VAIN) المباشر لليوم هو USD 0.00102994 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.03M . يتم تحديث سعر VAIN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Vainguard الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.32K - تغيير سعر Vainguard خلال اليوم هو -7.31% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.41M

أداء سعر Vainguard (VAIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Vainguard مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Vainguard مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Vainguard مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Vainguard مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -7.31% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Vainguard (VAIN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Vainguard: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00101473$ 0.00101473 $ 0.00101473 24 ساعة مرتفع $ 0.00115641$ 0.00115641 $ 0.00115641 عالية طوال الوقت $ 0.00294479$ 0.00294479 $ 0.00294479 تغير السعر (1 ساعة) -0.28% تغير السعر (1يوم) -7.31% تغير السعر (7 أيام) -52.56%

معلومات سوق Vainguard (VAIN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: