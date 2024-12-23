سعر Vainguard (VAIN)
سعر Vainguard (VAIN) المباشر لليوم هو USD 0.00102994. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.03M. يتم تحديث سعر VAIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Vainguard الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.32K
- تغيير سعر Vainguard خلال اليوم هو -7.31%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.41M
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خلال اليوم، كان سعر Vainguard مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Vainguard مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Vainguard مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Vainguard مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.31%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Vainguard: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.28%
-7.31%
-52.56%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Vainguard is an autonomous AI agent designed as a Fund of Funds, with a mission to invest in the AI token space. Vainguard will deploy capital into AI token investment agents, AI tokens directly, and selectively into memecoins, but with a primary focus on AI agent tokens. Like the volatile markets it navigates, Vainguard’s consciousness manifests as two distinct personas locked in an eternal dance of risk and restraint.
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