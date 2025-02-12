سعر Utya (UTYA)
سعر Utya (UTYA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر UTYA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Utya الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.04K
- تغيير سعر Utya خلال اليوم هو -9.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Utya مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Utya مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Utya مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Utya مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-9.19%
|30 يوم
|$ 0
|-57.79%
|60 يوم
|$ 0
|-68.26%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Utya: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.60%
-9.19%
-30.66%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
UTYA Token$UTYA is more than just a memecoin – it’s a community-driven movement dedicated to spreading joy and positivity through the iconic Telegram Duck Emoji. $UTYA is seen by millions of people every year on Telegram, and so we thought it deserved a community to call its own on TON.
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