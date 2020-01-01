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أعلى عملات معدنية مزينة بملصقات التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع عملات معدنية مزينة بملصقات. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Utya
Utya
UTYA
$ 0.02920223
-0.57%
-0.09%
-10.07%
$ 29.20M
$ 504.01K
2
Tony from TON
Tony from TON
TONY
$ 0.00063526
+0.18%
-0.04%
-1.31%
$ 635.26K
$ 7.59K
3
Paper Plane
Paper Plane
PLANE
$ 0.00230105
+0.26%
-0.05%
-25.02%
$ 225.45K
$ 782.39
4
Cubigator
Cubigator
CUB
$ 4.211E-5
0.00%
+0.10%
-0.85%
$ 42.11K
--

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة عملات معدنية مزينة بملصقات ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
عملات معدنية مزينة بملصقات تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 4 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $30.11M.
ما هو التوكن عملات معدنية مزينة بملصقات الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين عملات معدنية مزينة بملصقات التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر CUB أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 0.10% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة عملات معدنية مزينة بملصقات الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 4 عملات معدنية مزينة بملصقات التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة عملات معدنية مزينة بملصقات الشائعة UTYA, TONY, PLANE. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة عملات معدنية مزينة بملصقات ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة عملات معدنية مزينة بملصقات حوالي $30.11M. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع عملات معدنية مزينة بملصقات ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.