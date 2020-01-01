توكنوميكس Universal BTC (UNIBTC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Universal BTC (UNIBTC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Universal BTC (UNIBTC) A brand new restaking protocol that accepts wrapped BTC tokens in partnership with the BTC staking protocol Babylon chain. The wBTC token on the Ethereum blockchain is supported, allowing all wBTC token holders to enjoy both yield on staking BTC tokens and the security of the Ethereum network. The need for BTC holders to earn yield while safely holding their BTC tokens has been long recognized. The market is anticipating Babylon's Bitcoin Staking Protocol as a prominent solution. While Babylon is designed for restaking on top of the BTC blockchain network, there is also interest in solutions for BTC-pegged tokens like wBTC, BTCB, or other wrapped BTC tokens, rather than just native BTC tokens. Bedrock's uniBTC provides an innovative restaking solution for wBTC holders to earn BTC restaking rewards without redeeming wBTC. It maintains the high security standards of the Ethereum blockchain, with the entire staking/unstaking process protected by multiple rounds of audited smart contracts. With Bedrock's extensive experience in developing various liquid staking and liquid restaking products, uniBTC offers a viable option for users of wrapped BTC tokens to earn multiple rewards by simply minting their wrapped BTC tokens into uniBTC. الموقع الرسمي: https://www.bedrock.technology/ الوثيقة البيضاء: https://docs.bedrock.technology/ اشتر UNIBTC الآن!

توكنوميكس Universal BTC (UNIBTC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Universal BTC (UNIBTC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 240.98M $ 240.98M $ 240.98M إجمالي العرض: $ 2.09K $ 2.09K $ 2.09K العرض المتداول: $ 2.09K $ 2.09K $ 2.09K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 240.98M $ 240.98M $ 240.98M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 121,364 $ 121,364 $ 121,364 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 35,703 $ 35,703 $ 35,703 السعر الحالي: $ 115,063 $ 115,063 $ 115,063 معرفة المزيد عن سعر Universal BTC (UNIBTC)

توكنوميكس Universal BTC (UNIBTC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Universal BTC (UNIBTC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن UNIBTC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن UNIBTC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس UNIBTC، استكشف السعر المباشر لتوكن UNIBTC!

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