سعر Unibot اليوم

السعر المباشر لمشروع Unibot (UNIBOT) اليوم هو $ 0.630237، مع تغير بنسبة 0.16% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل UNIBOT الحالي إلى USD هو $ 0.630237 لكل UNIBOT.

يحتل Unibot حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 630,237، مع عرض متداول قدره 1.00M UNIBOT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول UNIBOT بين $ 0.618298 (أدنى) و$ 0.644795 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 236.98، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.434839.

على المدى القصير، تحرك UNIBOT بمقدار -0.21% خلال الساعة الماضية و-6.98% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.82K.

معلومات سوق Unibot (UNIBOT)

القيمة السوقية $ 630.24K$ 630.24K $ 630.24K الحجم (24 ساعة) $ 1.82K$ 1.82K $ 1.82K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 630.24K$ 630.24K $ 630.24K إمداد دورة التداول 1.00M 1.00M 1.00M إجمالي العرض 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Unibot هي $ 630.24K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.82K. العرض المتداول لـ UNIBOT يبلغ 1.00M، مع إجمالي عرض 1000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 630.24K.