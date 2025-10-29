معلومات سعر UFOPEPE (UFO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00129662$ 0.00129662 $ 0.00129662 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.31% تغير السعر (1يوم) -0.16% تغير السعر (7 أيام) +5.46% تغير السعر (7 أيام) +5.46%

سعر UFOPEPE (UFO) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول UFO بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـUFO على الإطلاق هو $ 0.00129662، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير UFO +0.31% على مدار الساعة الماضية، -0.16% على مدار 24 ساعة، و +5.46% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق UFOPEPE (UFO)

القيمة السوقية $ 36.36K$ 36.36K $ 36.36K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 36.36K$ 36.36K $ 36.36K إمداد دورة التداول 991.20M 991.20M 991.20M إجمالي العرض 991,203,813.714157 991,203,813.714157 991,203,813.714157

القيمة السوقية الحالية لـ UFOPEPE هي $ 36.36K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ UFO يبلغ 991.20M، مع إجمالي عرض 991203813.714157. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 36.36K.