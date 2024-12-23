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سعر Twin Protocol (TWIN) المباشر لليوم هو USD 0.04041593 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.66M . يتم تحديث سعر TWIN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Twin Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 63.98K - تغيير سعر Twin Protocol خلال اليوم هو -14.81% - لديه عرض متداول بقيمة USD 239.15M

أداء سعر Twin Protocol (TWIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Twin Protocol مقابل USD هو $ -0.00702950968422933 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Twin Protocol مقابل USD هو $ -0.0156369071 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Twin Protocol مقابل USD هو $ -0.0154062372 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Twin Protocol مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00702950968422933 -14.81% 30 يوم $ -0.0156369071 -38.68% 60 يوم $ -0.0154062372 -38.11% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Twin Protocol (TWIN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Twin Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03995163$ 0.03995163 $ 0.03995163 24 ساعة مرتفع $ 0.04850482$ 0.04850482 $ 0.04850482 عالية طوال الوقت $ 0.099439$ 0.099439 $ 0.099439 تغير السعر (1 ساعة) -0.06% تغير السعر (1يوم) -14.81% تغير السعر (7 أيام) -34.05%

معلومات سوق Twin Protocol (TWIN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: