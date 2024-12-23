سعر Twin Protocol (TWIN)
سعر Twin Protocol (TWIN) المباشر لليوم هو USD 0.04041593. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.66M. يتم تحديث سعر TWIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Twin Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 63.98K
- تغيير سعر Twin Protocol خلال اليوم هو -14.81%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 239.15M
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خلال اليوم، كان سعر Twin Protocol مقابل USD هو $ -0.00702950968422933 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Twin Protocol مقابل USD هو $ -0.0156369071 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Twin Protocol مقابل USD هو $ -0.0154062372 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Twin Protocol مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00702950968422933
|-14.81%
|30 يوم
|$ -0.0156369071
|-38.68%
|60 يوم
|$ -0.0154062372
|-38.11%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Twin Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.06%
-14.81%
-34.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Create, train and monetize your digital Twin Create Register your Twin ID, create your avatar and establish your profile. It's as easy as that... and best of all it's free to do. Train Begin training your AI Twin by answering questions, uploading data, audio files, podcasts, PDFs,...etc. Earn Earn TWIN tokens/points each time your Twin is accessed in the marketplace - enabling you to generate passive income.
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