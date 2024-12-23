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سعر Twin Protocol (TWIN)

USD

مخطط سعر Twin Protocol (TWIN) المباشر

$0.04038849
$0.04038849$0.04038849
-14.80%(1D)

سعر Twin Protocol (TWIN) لليوم

سعر Twin Protocol (TWIN) المباشر لليوم هو USD 0.04041593. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.66M. يتم تحديث سعر TWIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Twin Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 63.98K
- تغيير سعر Twin Protocol خلال اليوم هو -14.81%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 239.15M

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أداء سعر Twin Protocol (TWIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Twin Protocol مقابل USD هو $ -0.00702950968422933 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Twin Protocol مقابل USD هو $ -0.0156369071 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Twin Protocol مقابل USD هو $ -0.0154062372 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Twin Protocol مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00702950968422933-14.81%
30 يوم$ -0.0156369071-38.68%
60 يوم$ -0.0154062372-38.11%
90 يوم$ 0--

تحليل سعر Twin Protocol (TWIN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Twin Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.03995163
$ 0.03995163$ 0.03995163

$ 0.04850482
$ 0.04850482$ 0.04850482

$ 0.099439
$ 0.099439$ 0.099439

-0.06%

-14.81%

-34.05%

معلومات سوق Twin Protocol (TWIN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 9.66M
$ 9.66M$ 9.66M

$ 63.98K
$ 63.98K$ 63.98K

239.15M
239.15M 239.15M

ما هو Twin Protocol ( TWIN )

Create, train and monetize your digital Twin Create Register your Twin ID, create your avatar and establish your profile. It's as easy as that... and best of all it's free to do. Train Begin training your AI Twin by answering questions, uploading data, audio files, podcasts, PDFs,...etc. Earn Earn TWIN tokens/points each time your Twin is accessed in the marketplace - enabling you to generate passive income.

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المصدر Twin Protocol (TWIN)

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عملة TWIN إلى العملات المحلية

1 TWIN إلى AUD
A$0.0642613287
1 TWIN إلى GBP
0.0319285847
1 TWIN إلى EUR
0.0383951335
1 TWIN إلى USD
$0.04041593
1 TWIN إلى MYR
RM0.1814675257
1 TWIN إلى TRY
1.4222365767
1 TWIN إلى JPY
¥6.3254972043
1 TWIN إلى RUB
4.1543534447
1 TWIN إلى INR
3.4349498907
1 TWIN إلى IDR
Rp651.8697474479
1 TWIN إلى PHP
2.368373498
1 TWIN إلى EGP
￡E.2.0563625184
1 TWIN إلى BRL
R$0.2457288544
1 TWIN إلى CAD
C$0.0577947799
1 TWIN إلى BDT
4.8098998293
1 TWIN إلى NGN
62.5630513214
1 TWIN إلى UAH
1.6881733961
1 TWIN إلى VES
Bs2.06121243
1 TWIN إلى PKR
Rs11.2045082739
1 TWIN إلى KZT
21.1379355493
1 TWIN إلى THB
฿1.3830331246
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NT$1.3179634773
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