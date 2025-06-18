سعر trustInWeb3 (T3AI)
سعر trustInWeb3 (T3AI) المباشر لليوم هو USD 0.00022503. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 224.63K. يتم تحديث سعر T3AI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق trustInWeb3 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر trustInWeb3 خلال اليوم هو +7.47%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 989.67M
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خلال اليوم، كان سعر trustInWeb3 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر trustInWeb3 مقابل USD هو $ -0.0000612575 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر trustInWeb3 مقابل USD هو $ -0.0001507376 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر trustInWeb3 مقابل USD هو $ -0.001751028792066055 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+7.47%
|30 يوم
|$ -0.0000612575
|-27.22%
|60 يوم
|$ -0.0001507376
|-66.98%
|90 يوم
|$ -0.001751028792066055
|-88.61%
اكتشف أحدث تحليلات سعر trustInWeb3: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.30%
+7.47%
+13.64%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
t3 (trustInWeb3) is an AI-backed under-collateralized lending protocol aimed at enhancing capital efficiency in decentralized finance. Traditional DeFi lending requires over-collateralization, limiting market participation. t3 addresses this by employing an AI agent as a trusted intermediary, integrating advanced risk management, modern portfolio theory, and statistical modeling. This approach enables lower collateral requirements while maintaining robust risk control, making DeFi lending more accessible and efficient.
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