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سعر trustInWeb3 (T3AI) المباشر لليوم هو USD 0.00022503 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 224.63K . يتم تحديث سعر T3AI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق trustInWeb3 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر trustInWeb3 خلال اليوم هو +7.47% - لديه عرض متداول بقيمة USD 989.67M

أداء سعر trustInWeb3 (T3AI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر trustInWeb3 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر trustInWeb3 مقابل USD هو $ -0.0000612575 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر trustInWeb3 مقابل USD هو $ -0.0001507376 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر trustInWeb3 مقابل USD هو $ -0.001751028792066055 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +7.47% 30 يوم $ -0.0000612575 -27.22% 60 يوم $ -0.0001507376 -66.98% 90 يوم $ -0.001751028792066055 -88.61%

تحليل سعر trustInWeb3 (T3AI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر trustInWeb3: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00020602$ 0.00020602 $ 0.00020602 24 ساعة مرتفع $ 0.00023594$ 0.00023594 $ 0.00023594 عالية طوال الوقت $ 0.00346754$ 0.00346754 $ 0.00346754 تغير السعر (1 ساعة) -1.30% تغير السعر (1يوم) +7.47% تغير السعر (7 أيام) +13.64%

معلومات سوق trustInWeb3 (T3AI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: