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سعر Tree stuck in cat (TREEINCAT) المباشر لليوم هو USD 0.001147 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.13M . يتم تحديث سعر TREEINCAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Tree stuck in cat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 158.49K - تغيير سعر Tree stuck in cat خلال اليوم هو -3.18% - لديه عرض متداول بقيمة USD 989.72M

أداء سعر Tree stuck in cat (TREEINCAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tree stuck in cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Tree stuck in cat مقابل USD هو $ +0.0019067872 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Tree stuck in cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Tree stuck in cat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.18% 30 يوم $ +0.0019067872 +166.24% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Tree stuck in cat (TREEINCAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Tree stuck in cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00114288$ 0.00114288 $ 0.00114288 24 ساعة مرتفع $ 0.00121365$ 0.00121365 $ 0.00121365 عالية طوال الوقت $ 0.00197193$ 0.00197193 $ 0.00197193 تغير السعر (1 ساعة) +0.36% تغير السعر (1يوم) -3.18% تغير السعر (7 أيام) -28.61%

معلومات سوق Tree stuck in cat (TREEINCAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: