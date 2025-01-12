سعر Tree stuck in cat (TREEINCAT)
سعر Tree stuck in cat (TREEINCAT) المباشر لليوم هو USD 0.001147. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.13M. يتم تحديث سعر TREEINCAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tree stuck in cat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 158.49K
- تغيير سعر Tree stuck in cat خلال اليوم هو -3.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 989.72M
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خلال اليوم، كان سعر Tree stuck in cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tree stuck in cat مقابل USD هو $ +0.0019067872 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tree stuck in cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tree stuck in cat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.18%
|30 يوم
|$ +0.0019067872
|+166.24%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tree stuck in cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.36%
-3.18%
-28.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
TREEINCAT is a meme token inspired by the whimsical tale of a tree that finds itself stuck in a cat, told from the cat’s philosophical and confused perspective. The project explores themes of existential humour and absurdity, engaging the community through memes that blend hilarity with thought-provoking questions about life, identity, and the unexpected entanglements of existence. The story is told with wit, imagery and animation shorts.
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