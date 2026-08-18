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سعر Trash Coin المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ TRASH هي 111,859 USD. تابع تحديثات أسعار TRASH إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Trash Coin المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ TRASH هي 111,859 USD. تابع تحديثات أسعار TRASH إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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سعر Trash Coin (TRASH)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 TRASH إلى USD:

$0.00011153
$0.00011153$0.00011153
-0.01%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Trash Coin (TRASH) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 11:14:56 (UTC+8)

سعر Trash Coin اليوم

السعر المباشر لمشروع Trash Coin (TRASH) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.66% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TRASH الحالي إلى USD هو $ 0 لكل TRASH.

يحتل Trash Coin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 111,859، مع عرض متداول قدره 999.96M TRASH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TRASH بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01415321، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك TRASH بمقدار -0.51% خلال الساعة الماضية و-2.06% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 526.53.

معلومات سوق Trash Coin (TRASH)

$ 111.86K
$ 111.86K$ 111.86K

$ 526.53
$ 526.53$ 526.53

$ 111.86K
$ 111.86K$ 111.86K

999.96M
999.96M 999.96M

999,955,526.987455
999,955,526.987455 999,955,526.987455

القيمة السوقية الحالية لـ Trash Coin هي $ 111.86K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 526.53. العرض المتداول لـ TRASH يبلغ 999.96M، مع إجمالي عرض 999955526.987455. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 111.86K.

سجل سعر Trash Coin بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01415321
$ 0.01415321$ 0.01415321

$ 0
$ 0$ 0

-0.51%

-0.66%

-2.06%

-2.06%

سجل سعر Trash Coin (TRASH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Trash Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Trash Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Trash Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Trash Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-0.66%
30 يوم$ 0+4.96%
60 يوم$ 0+8.95%
90 يوم$ 0--

توقعات أسعار Trash Coin

Trash Coin (TRASH) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف TRASH في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرTrash Coin (TRASH) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Trash Coin نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Trash Coin الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار TRASH للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Trash Coin.

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المصدر Trash Coin (TRASH)

الموقع الرسمي

الفئة :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

نبذة عن Trash Coin

ما هو السعر الحالي لـ Trash Coin؟

السعر المباشر لـ Trash Coin (TRASH) هو $ USD. يتم تحديث هذا التقييم في الوقت الحقيقي باستمرار، ويجمع الأسعار من بورصات عالمية رئيسية لضمان أن ترى سعرًا دقيقًا للسوق.

كيف يُصنَّف Trash Coin في السوق؟

تحتلّ Trash Coin حاليًا المرتبة #5603 في السوق، مدعومة برأس مال سوقي قدره $111859. يتأثر هذا التصنيف بعمق السيولة والطلب العام من المستثمرين وحجم المعروض المتداول من الرموز المميزة.

ما هو المعروض المتداول لـ TRASH؟

يبلغ المعروض المتداول لـ TRASH 999955526.987455 رمزًا، وهو يمثل الكمية المتاحة في السوق المفتوح. يلعب هذا الرقم دورًا مهمًا في تحديد التقييم السوقي والندرة وديناميكيات التضخم على المدى الطويل.

ما هو نطاق سعر Trash Coin خلال 24 ساعة؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، تداولت Trash Coin ضمن نطاق يتراوح بين $ (أدنى سعر خلال 24 ساعة) و$ (أعلى سعر خلال 24 ساعة). يساعد نطاق التقلب هذا المتداولين على فهم الزخم على المدى القصير وعدم اليقين في السوق.

كم يبعد Trash Coin عن أعلى مستوى له على الإطلاق وأدنى مستوى له على الإطلاق؟

بلغت Trash Coin أعلى مستوى لها على الإطلاق عند $0.01415321، بينما كان أدنى سعر مسجل (ATL) هو $. تتيح هذه المستويات التاريخية للمتداولين تقييم إمكانات الأسعار على المدى الطويل ودورات الأسعار.

كم هو حجم تداول TRASH اليوم؟

يبلغ حجم التداول خلال الـ 24 ساعة الماضية $--، مما يعكس المشاركة الحالية في السوق. غالبًا ما يشير ارتفاع الحجم إلى اهتمام أكبر من المستثمرين وسيولة سوقية أعمق.

ما الذي يؤثر على اتجاه الاتجاه الأخير لـ Trash Coin؟

إن التحرك الحالي في السعر بنسبة -0.66% خلال الـ 24 ساعة الماضية يتشكل بتأثير مشاعر السوق ونشاط التداول والعوامل الاقتصادية الكلية والتحديثات الخاصة بالنظام البيئي المتعلقة بـ Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem. كما يمكن أن تكون الزيادات المفاجئة في الحجم بمثابة محفزات لتحركات حادة في الأسعار.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Trash Coin

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 11:14:56 (UTC+8)

تحديثات Trash Coin (TRASH) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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