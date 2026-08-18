سعر Trash Coin اليوم

السعر المباشر لمشروع Trash Coin (TRASH) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.66% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TRASH الحالي إلى USD هو $ 0 لكل TRASH.

يحتل Trash Coin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 111,859، مع عرض متداول قدره 999.96M TRASH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TRASH بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01415321، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك TRASH بمقدار -0.51% خلال الساعة الماضية و-2.06% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 526.53.

معلومات سوق Trash Coin (TRASH)

القيمة السوقية $ 111.86K$ 111.86K $ 111.86K الحجم (24 ساعة) $ 526.53$ 526.53 $ 526.53 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 111.86K$ 111.86K $ 111.86K إمداد دورة التداول 999.96M 999.96M 999.96M إجمالي العرض 999,955,526.987455 999,955,526.987455 999,955,526.987455

القيمة السوقية الحالية لـ Trash Coin هي $ 111.86K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 526.53. العرض المتداول لـ TRASH يبلغ 999.96M، مع إجمالي عرض 999955526.987455. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 111.86K.