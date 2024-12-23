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سعر Transhuman Coin (THC) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.25M . يتم تحديث سعر THC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Transhuman Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 328.95 - تغيير سعر Transhuman Coin خلال اليوم هو -2.14% - لديه عرض متداول بقيمة USD 6.83B

أداء سعر Transhuman Coin (THC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Transhuman Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Transhuman Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Transhuman Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Transhuman Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.14% 30 يوم $ 0 +87.93% 60 يوم $ 0 +124.49% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Transhuman Coin (THC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Transhuman Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00158293$ 0.00158293 $ 0.00158293 تغير السعر (1 ساعة) +0.84% تغير السعر (1يوم) -2.14% تغير السعر (7 أيام) -9.10%

معلومات سوق Transhuman Coin (THC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: