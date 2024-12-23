احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر TRACKEDBIO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر TRACKEDBIO.

سعر TrackedBio (TRACKEDBIO) المباشر لليوم هو USD 0.0031226 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.10M . يتم تحديث سعر TRACKEDBIO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TrackedBio الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 444.80K - تغيير سعر TrackedBio خلال اليوم هو +19.13% - لديه عرض متداول بقيمة USD 991.17M

أداء سعر TrackedBio (TRACKEDBIO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TrackedBio مقابل USD هو $ +0.00050145 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TrackedBio مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TrackedBio مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TrackedBio مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00050145 +19.13% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر TrackedBio (TRACKEDBIO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TrackedBio: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00262115$ 0.00262115 $ 0.00262115 24 ساعة مرتفع $ 0.00388381$ 0.00388381 $ 0.00388381 عالية طوال الوقت $ 0.01255767$ 0.01255767 $ 0.01255767 تغير السعر (1 ساعة) -2.16% تغير السعر (1يوم) +19.13% تغير السعر (7 أيام) -39.48%

معلومات سوق TrackedBio (TRACKEDBIO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: