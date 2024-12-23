سعر TrackedBio (TRACKEDBIO)
سعر TrackedBio (TRACKEDBIO) المباشر لليوم هو USD 0.0031226. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.10M. يتم تحديث سعر TRACKEDBIO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TrackedBio الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 444.80K
- تغيير سعر TrackedBio خلال اليوم هو +19.13%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 991.17M
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خلال اليوم، كان سعر TrackedBio مقابل USD هو $ +0.00050145 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TrackedBio مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TrackedBio مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TrackedBio مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00050145
|+19.13%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TrackedBio: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.16%
+19.13%
-39.48%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
We are automating behavioral phenotyping at scale at each stage of the therapeutics discovery process for the longevity field. Currently we have three products: TrackedFlyBox, TrackedMouseWatcher, and TrackedGait, each respectively analyzing fruit flies, mice, and humans for each stage of this process. Our products can either be used in our client's facilities, or they can request we perform experiments as a CRO.
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