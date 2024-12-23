سعر Top G (TOPG)
سعر Top G (TOPG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 346.58K. يتم تحديث سعر TOPG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Top G الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 249.60
- تغيير سعر Top G خلال اليوم هو -2.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Top G مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Top G مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Top G مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Top G مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.16%
|30 يوم
|$ 0
|-50.44%
|60 يوم
|$ 0
|-41.96%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Top G: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.95%
-2.16%
-17.65%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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