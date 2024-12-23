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سعر tooker kurlson (TOOKER) المباشر لليوم هو USD 0.00259078 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.52M . يتم تحديث سعر TOOKER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق tooker kurlson الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 431.34K - تغيير سعر tooker kurlson خلال اليوم هو -0.48% - لديه عرض متداول بقيمة USD 970.89M

أداء سعر tooker kurlson (TOOKER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر tooker kurlson مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر tooker kurlson مقابل USD هو $ -0.0021826847 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر tooker kurlson مقابل USD هو $ -0.0020340861 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر tooker kurlson مقابل USD هو $ -0.012150471888696422 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.48% 30 يوم $ -0.0021826847 -84.24% 60 يوم $ -0.0020340861 -78.51% 90 يوم $ -0.012150471888696422 -82.42%

تحليل سعر tooker kurlson (TOOKER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر tooker kurlson: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00244368$ 0.00244368 $ 0.00244368 24 ساعة مرتفع $ 0.00269016$ 0.00269016 $ 0.00269016 عالية طوال الوقت $ 0.135597$ 0.135597 $ 0.135597 تغير السعر (1 ساعة) -0.21% تغير السعر (1يوم) -0.48% تغير السعر (7 أيام) -46.94%

معلومات سوق tooker kurlson (TOOKER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: