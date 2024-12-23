سعر tooker kurlson (TOOKER)
سعر tooker kurlson (TOOKER) المباشر لليوم هو USD 0.00259078. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.52M. يتم تحديث سعر TOOKER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق tooker kurlson الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 431.34K
- تغيير سعر tooker kurlson خلال اليوم هو -0.48%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 970.89M
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خلال اليوم، كان سعر tooker kurlson مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر tooker kurlson مقابل USD هو $ -0.0021826847 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر tooker kurlson مقابل USD هو $ -0.0020340861 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر tooker kurlson مقابل USD هو $ -0.012150471888696422 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.48%
|30 يوم
|$ -0.0021826847
|-84.24%
|60 يوم
|$ -0.0020340861
|-78.51%
|90 يوم
|$ -0.012150471888696422
|-82.42%
اكتشف أحدث تحليلات سعر tooker kurlson: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.21%
-0.48%
-46.94%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Tooker Kurlson project, launched on Solana on March 10, 2024, quickly showcases significant traction and community engagement. Highlights include acquiring over 2.68K holders, achieving a market cap of $13.29M, and generating $3.15M in 24-hour volume. Its unique offering centers around powerful mock interviews in the meme culture space. The project's engagement is further amplified through multiple AMAs, a variety of engaging videos, and a vast collection of memes, signifying a robust and active community.
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